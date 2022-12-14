Hakkari'de etiketli içecek şişelerinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de etiket yapıştırılmış içecek şişelerinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentten batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine şüpheli bir araçta arama yapan ekipler, 7 soğuk çay etiketli şişe ve 4 su şişesi içinde kristalize halde 7 kilogram sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.