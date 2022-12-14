Hakkari'de modernize edilen okul hizmete girdi

HAKKARİ(AA) - Hakkari'de depreme karşı güçlendirilen ve modernize edilen Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu hizmete girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, modern bir görünüme kavuşturulan okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Okuldan incelemede bulunan Gür, binaların yıkılma riski, yaşı gibi nedenlerden dolayı etüt çalışmaları yapıldığını belirtti.

Yapılan etüt analizleri sonucunda, yüksek riskli okullar için hazırlanan raporların ardından, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan finans desteğiyle kentteki okulların güçlendirilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Kolon güçlendirmesi, dış izolasyon, güvenlik sistemleri, fotoselli musluklar ve aydınlatmalar, iç ve dış cephe boyamalarını yaparak daha sağlıklı eğitim kurumları haline getirdik. Çünkü hem kamu yararı ilkesi çerçevesinde hem de insan sağlığı ve iş güvenliği için de bu gerekliydi. Deprem ülkesiyiz, ne zaman geleceği belli olmaz. Özellikle çocuklarımızı koruma altına almak zorundayız. Onların geleceğimiz olduğunu bilerek bu binalardaki eğitim kalitemizi ve yaşam standartlarımızı geliştirmek ve değiştirmek zorundayız. Öğrencilerimiz, kısa sürede, riskleri bertaraf edilmiş, güçlendirilen ve onarılarak yenilenen okullarında, depreme karşı daha güvenli, hijyenik, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkanına sahip oldular. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen bakanlığımıza, valiliğimize şükranlarımızı arz eder, emeği geçenlere teşekkür ederim. İlimize hayırlı olsun."

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