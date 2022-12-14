Hakkari'de tanışan ziraat mühendisleri Bilmez ve Acar hayatlarını birleştirdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yaparken tanışan ziraat mühendisleri Jiyan Bilmez ve Mehmet Zeki Acar, hayatlarını birleştirdi.

İki yıl önce atandıkları Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tanışıp evlenme kararı alan Diyarbakırlı Bilmez (28) ile Mardinli Acar, (32) nikah töreniyle dünya evine girdi.

Belediye Nikah Salonu'ndaki merasimde çiftin nikah şahitliğini Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Seyvan Yakar yaptı.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Özkan, ömür boyu mutluluk dilediği çiftten yeni hayatlarında birbirlerine destek çıkmalarını isteyerek, "Yolları ve bahtları açık olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Mesai arkadaşları da yalnız bırakmadıkları çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.