Hakkari'de gümrük kaçağı sigara, telefon ve içki ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde gümrük kaçağı sigara, telefon ve içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-13 Aralık'ta merkez, Çukurca ve Yüksekova'da düzenlenen operasyonlarda 2 bin 53 paket sigara, 150 cep telefonu, 45 şişe viski ve 210 kilogram çay ele geçirildi.

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