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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarili öğrenciler 7 ay emek verdikleri bilgi yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

AA

Hakkarili öğrenciler 7 ay emek verdikleri bilgi yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Yüksekova Anadolu Lisesi öğrencileri, 7 ay hazırlandıkları Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hakkari'de Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilere nitelikli eğitimin verilmesi, eğitimde başarının artırılması amacıyla başlatılan "eğitim seferberliği" çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Son yıllarda tıp, mühendislik, hukuk fakültesi gibi bölümleri kazanan öğrenci sayısında artışın yaşadığı kentte, öğrenciler yarışmalarda da önemli başarılar dereceler elde etti.

Yüksekova Anadolu Lisesi'nden 3 öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda kentte ve 30 Mayıs'ta Malatya'da yapılan bölge elemelerinden birincilikle ayrıldı.

Felsefe grubu öğretmeni Hikmet Arıcı'nın eşliğinde 7 ay boyunca yarışmaya hazırlanan öğrenciler, 1 Aralık'ta Ankara'da yapılan yarışmada edebiyat, coğrafya, müzik, spor kültürü, vatandaşlık, görsel sanatlar, güncel konular ve sayısal mantık alanında sorulan soruların büyük bölümünü doğru yanıtlayarak 7 takım arasında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Azim ve kararlı çalışmalarını Türkiye ikinciliğiyle taçlandıran öğrenciler, birinci olamadıkları için buruk sevinç yaşadı.

- "Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

Öğretmen Hikmet Arıcı, AA muhabirine, Türkiye geneli düzenlenen yarışmada ikinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bilgi yarışması serüveninin uzun bir süreç olduğunu belirten Arıcı, "İlçemiz ve ilimizde yapılan bilgi yarışmalarında birinci olduktan sonra bölge elemelerine katılmaya hak kazandık. Malatya'daki bölge yarışmasında birinci olduk. Ankara'da gerçekleşen Türkiye finalinde 7 takım arasında ikinci olmayı başardık. Bunun mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Yarışmaya birçok ilden başarılı fen liselerinin, proje okullarının katıldığını ifade eden Arıcı, şunları kaydetti:

"Bilgi yarışması hazırlıklarına öğrencilerime inanarak başladım. Aziz Sancar'ın dediği gibi 'Zeka tek başına yeterli değildir. Önemli olan emektir, çalışmaktır ve fedakarlıktır.' Biz bu üçünü yaptık ve Türkiye ikincisi olduk. Yarışmaya yaklaşık 7 aydır hazırlanıyorduk. Bu süreçte öğrencilerime konu dağıtımı yaptım. Çok gayret sarf ettiler. Önemli bir başarı elde ettik. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu bir ekip çalışması. Başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımın desteği oldu. Soruların çoğunu doğru cevapladık. Çorum'daki Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi bizden on puan fazla alarak birinci, biz de ikinci olduk."

- "Hakkari'de bir ilki başardık"

Öğrencilerden Nazlı Ak ise yarışmada birinci olamadıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını belirtti.

Yarışmanın zor, rakiplerinin güçlü olduğunu ifade eden Ak, duygularını şöyle dile getirdi:

"Önemli olan rakiplerimizin kim olduğu değil bu yarışmaya harcadığınız emekti. Hakkari'de bir ilki başardık. Türkiye ikincisi unvanıyla ilimize döndük. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz birincilikti. Bu düşünceyle yola çıkmıştık. Önemli bir başarı elde ettiğimize inanıyorum."

Bilal Özdel de yarışmaya çok disiplinli çalışarak hazırlandıklarını ifade ederek, "Birinciliği amaçlamıştık. Yine de güzel bir başarı elde ettik. İlimizde daha önce böyle bir başarı elde edilmedi. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Furkan Töre, "Yarışmanın her yıl düzenlendiğini biliyorduk. İlimizi temsilen yarışmaya katıldık. Ülke ikincisi olmak da büyük bir başarı. Gururluyuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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