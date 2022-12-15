En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de okul öncesi eğitimde okullaşma oranı arttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar sonucu 3, 4 ve 5 yaş gruplarında okullaşma oranı yükseldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime verdiği önem ve Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın himayesinde başlatılan eğitim seferberliği ile kent genelinde okul öncesi eğitime katılım oranlarında artış yaşandığını belirtti.

Okullaşma oranının yüzde 100'lere çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Gür, "Bakanlığımızca başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde ilimizde şu an için 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 99'lar seviyesinde. 3 yaş okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 47'ye, 4 yaşta yüzde 48'den yüzde 63'e kadar yükseltmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize, okul öncesi eğitime verdikleri desteklerden dolayı ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.