Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor

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HAKKARi (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışın ardından kardan kapanan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtı.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

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