Hakkari'de "Çocuğunu tanı" konulu konferans düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince "Çocuğunu tanı" konulu konferans düzenlendi.



Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa katılan Dernek Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, toplumların temelini ailelerin oluşturduğunu söyledi.

Toplumların daha iyi noktalara gelmesinde ebeveynlere önemli sorumlulukların düştüğünü belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin çocuklarını çok iyi tanıması gerekiyor. Konferansımızda psikolog, pedagog ve özel eğitim uzmanlarımız çocuklarla ilgili merak edilen noktaları farklı açılardan ele aldı. Etkinliğimizin faydalı olacağını düşünüyorum. Desteklerinden dolayı Valiliğe, Ticaret ve Sanayi Odasına, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim."

Program, Dr. Feyat Kaya, Pedagog Gülçin Kaya ve Psikolog Ahmet Taşçı'nın sunumlarıyla devam etti.

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