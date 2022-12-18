Hakkari'de "Aile Okulu Projesi" kapsamında 6 bin aileye eğitim verildi

HAKKARİ (AA) - Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Aile Okula Projesi" kapsamında Hakkari'de 6 bin aileye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde uygulanan proje kapsamında öğretmenler, okullarda ailelere, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, sosyal, duygusal beceri gelişimi, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi konularda bilgi veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Erol Hanlıgil ile Karşıyaka İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti, eğitime katılan velilerle bir araya geldi.

Projenin önemine değinen Gür, AA muhabirine, kentte 654 öğretmen tarafından 334 kursta 6 bin 3 aileye ulaşıldığını söyledi.

Okulda velilerle sohbet etme imkanı bulduklarını anlatan Gür, şöyle konuştu:



"Bir annenin söylediği sözler beni çok mutlu etti. 'Önceden çocuğumla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum. Şunu öğrendim. Annelik sadece çocuğun beslenmesini hazırlayıp okula göndermek değildir. Aslında onunla iletişim kurabilmektir. Ben bu eğitimler sonucunda bunu öğrendim.' sözü aslında yaptığımızı çalışmaların tamamının kısa bir özetidir. İlimizde de ciddi bir sayıya ulaştık. İnanıyorum bu sayı yıl sonunda 7 binin üzerine çıkacak. Temel hedefimiz, velilerimizin tamamına ulaşmamızdır ve hepsine farkındalık yaratacak eğitimler vermektir. Bugün çok mutlu olduğum bir ortam var. Bir taraftan anneler, bir taraftan babalar yanlarında da çocuklar. Aynı çatı altında anneyi, babayı ve çocuğu bir araya getirmişiz. Mutlu oldum. Hepsine teşekkür ederim. En değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Çocuklarımızın başarısı için bir araya geliyoruz. inanıyorum ki geleceğin güçlü Türkiye'sine Hakkari'den güçlü bir katılım sağlayacağız, güçlü bir ses vereceğiz."

Eğitime katılan Cemile Ulus da kurs sayesinde daha bilinçli anne, baba olmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Eğitimlerde anne, baba olarak çocuklara karşı olumlu tutum sergilemeyi öğrendim. Bir durum olduğunda çocuğumla oturup konuşarak hallediyorum. Çocuğumla daha sağlıklı iletişim kurmayı, ona bağırmadan yaklaşmayı öğrendik." dedi.

Kadri Bayram da eğitimler sayesinde çocuklarıyla birlikte etkinliklere katıldıklarını dile getirerek, "Duygusal ve sosyal sorumluluktan iletişime, zorbalıktan bağımlılığa kadar birçok konuda biz de eğitime tabi tutuluyoruz. Çocuk büyütmenin, onları yetiştirmenin önemini kavradık. Bu eğitimlerle kendimizi de yetiştiriyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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