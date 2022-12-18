Hakkari'de "Aile Okulu Projesi" kapsamında 6 bin aileye eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de "Aile Okulu Projesi" kapsamında 6 bin aileye eğitim verildi

AA

Hakkari'de "Aile Okulu Projesi" kapsamında 6 bin aileye eğitim verildi

HAKKARİ (AA) - Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Aile Okula Projesi" kapsamında Hakkari'de 6 bin aileye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde uygulanan proje kapsamında öğretmenler, okullarda ailelere, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, sosyal, duygusal beceri gelişimi, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi konularda bilgi veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Erol Hanlıgil ile Karşıyaka İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti, eğitime katılan velilerle bir araya geldi.

Projenin önemine değinen Gür, AA muhabirine, kentte 654 öğretmen tarafından 334 kursta 6 bin 3 aileye ulaşıldığını söyledi.

Okulda velilerle sohbet etme imkanı bulduklarını anlatan Gür, şöyle konuştu:

"Bir annenin söylediği sözler beni çok mutlu etti. 'Önceden çocuğumla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum. Şunu öğrendim. Annelik sadece çocuğun beslenmesini hazırlayıp okula göndermek değildir. Aslında onunla iletişim kurabilmektir. Ben bu eğitimler sonucunda bunu öğrendim.' sözü aslında yaptığımızı çalışmaların tamamının kısa bir özetidir. İlimizde de ciddi bir sayıya ulaştık. İnanıyorum bu sayı yıl sonunda 7 binin üzerine çıkacak. Temel hedefimiz, velilerimizin tamamına ulaşmamızdır ve hepsine farkındalık yaratacak eğitimler vermektir. Bugün çok mutlu olduğum bir ortam var. Bir taraftan anneler, bir taraftan babalar yanlarında da çocuklar. Aynı çatı altında anneyi, babayı ve çocuğu bir araya getirmişiz. Mutlu oldum. Hepsine teşekkür ederim. En değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Çocuklarımızın başarısı için bir araya geliyoruz. inanıyorum ki geleceğin güçlü Türkiye'sine Hakkari'den güçlü bir katılım sağlayacağız, güçlü bir ses vereceğiz."

Eğitime katılan Cemile Ulus da kurs sayesinde daha bilinçli anne, baba olmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Eğitimlerde anne, baba olarak çocuklara karşı olumlu tutum sergilemeyi öğrendim. Bir durum olduğunda çocuğumla oturup konuşarak hallediyorum. Çocuğumla daha sağlıklı iletişim kurmayı, ona bağırmadan yaklaşmayı öğrendik." dedi.

Kadri Bayram da eğitimler sayesinde çocuklarıyla birlikte etkinliklere katıldıklarını dile getirerek, "Duygusal ve sosyal sorumluluktan iletişime, zorbalıktan bağımlılığa kadar birçok konuda biz de eğitime tabi tutuluyoruz. Çocuk büyütmenin, onları yetiştirmenin önemini kavradık. Bu eğitimlerle kendimizi de yetiştiriyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de "Çocuğunu tanı" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de "Çocuğunu tanı" konulu konferans ...
(Görüntülü)YÜKSEKOVA&#039;DA KARLA MÜCADELE GECE DE SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)YÜKSEKOVA'DA KARLA MÜCADELE GECE DE ...
(Görüntülü)YÜKSEKOVALI KIZLAR WUSHU İLE KENDİLERİNİ SAVUNMAYI ÖĞRENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)YÜKSEKOVALI KIZLAR WUSHU İLE KENDİLERİNİ ...
Yüksekova'da karla mücadele gece de sürüyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da karla mücadele gece de sürüyor
Yüksekovalı kızlar wushu ile kendilerini savunmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kızlar wushu ile kendilerini savunmayı ...
(Görüntülü) ASKERİ ÜS BÖLGESİ YOLUNDA KAR KALINLIĞI 4 METREYİ AŞTI - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASKERİ ÜS BÖLGESİ YOLUNDA KAR KALINLIĞI ...
Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Hakkari'de ekipler üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan ...
(Görüntülü) ASKERİ ÜS BÖLGESİ YOLUNDA KAR KALINLIĞI 4 METREYİ AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASKERİ ÜS BÖLGESİ YOLUNDA KAR KALINLIĞI 4 ...
Askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı
YEREL HABERLER Askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi ...
Hakkari'de "Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de "Türk Malları Haftası" etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.