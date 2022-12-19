Hakkari'de eski belediye başkanı ve meclis üyesine 11 yıl 3'er ay hapis cezası

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Anayasa Mahkemesinin duruşmada bizzat dinlenmedikleri gerekçesiyle verdiği "hak ihlali" kararı nedeniyle yeniden yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ile eski belediye meclis üyesi Nurullah Çiftçi'ye, yeniden 11 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kentte sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 26 Ocak 2018'de 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan Hatipoğlu ile Çiftçi, Anayasa Mahkemesi'nin "sanıkların duruşmada bizzat dinlenmemeleri" nedeniyle verdiği "hak ihlali" kararının ardından yeniden yargılandı.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hatipoğlu ve Çiftçi ile avukatları katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve sanık yakınları da salonda hazır bulundu.

Savunmaların ardından dosyadaki incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, sanıklara 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



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