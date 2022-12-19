Hakkari Devlet Hastanesine yeni cihazlar alındı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti verilmesi amacıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne yeni cihazlar alındı.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğurcan Kara, yaptığı açıklamada, yeni alınan cihazlarla daha iyi sağlık hizmeti vereceklerini, birçok hastanın artık sevk edilmeyeceğini söyledi.

Kentte son zamanlarda önemli yatırımların gerçekleştiğini belirten Kara, şöyle konuştu:

"İnsanlara burada hizmeti vermek çok büyük değişime sebep oldu. Hakkari Devlet Hastanesinde hasta yatakları ve refakatçi koltukları değiştirildi. 2021'den bu yana anjiyo hizmeti veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yanık Ünitesi açıldı. Yanık hastaları artık başka illere sevk edilmiyor. 3. Basamak yeni doğan ünitemiz var. Geçen ay Sağlık Bakanlığımızın Türkiye genelinde bir kalite denetimi oldu. Hastane olarak denetimden geçtik."

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Pınar Eröz, 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesi'nde çalıştığını söyledi.

Yeni cihazların hastaneye ulaştığını ifade eden Eröz, "Bu sayede vatandaşların sevkleri azalıyor. En çok kullandığımız cihazlardan biri. Hastaların hem göz arkası tomografisi hem de arka sekmen fotoğraflarını aynı anda görüntüleyip, gerekli işlemleri aynı anda yapabiliyoruz. Argon lazer cihazı ise özelikle diyabetik hastalarda, damar tıkanıklığı olan hastalarda göz arkası kanmalarının tedavisinde kullanılan bir cihaz. Bu cihazla hastaların takipleri ve tedavileri hastanemizde devem edilebilecek."

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