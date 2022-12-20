Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Oğlu dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 15 Aralık'ta şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a rahmet, Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memurları ve vatandaşlara şifa diledi.

Azimle seslerini yükselten annelerin sayesinde terör örgütlerinin elindeki yavrularını kurtaracaklarına inandıklarını belirten Çiftçi, evlat nöbetindeki tüm annelerle birlikte terörü lanetlediklerini, milletin evlatlarının canlarına göz dikerken kendi evlatlarını güven ve şatafat içinde yaşatanların mide bulandırıcı riyakarlıklarını anlatmaya gerek duymadıklarını ifade etti.

Bunlara en güzel cevabı, evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen Hakkari ve Diyarbakır annelerinin verdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Azimle, inançla, dirayetle yürüttüğümüz bu mücadele ile evlatlarını birer birer terör örgütünden kurtaran anneleri buradan selamlıyoruz. Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe ve sınırlarımızdan uzaklaştırdıkça artık anneler, evlatlarının acı haberlerini değil sadece okulundan, düğününden ve iş yerinden gelecek güzel haberleri bekleyecekler. Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve mağdur edilmiş aileler olarak toplanmış bulunmaktayız. 38 haftadır haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Şunu bilin ki çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. PKK ve yandaşları annelerin göz yaşlarında boğulacak. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bize katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Ailelere bazı şehit yakınları da destek verdi.









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