Hakkari'de iş yerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 19 şüpheli adliyede

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 7 Aralık'ta bir kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından iş yerlerine ve çevreye zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Aralık'ta yaşanan silahla yaralama olayı sonrası toplanan kalabalığın iş yerlerine ve çevreye zarar vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 19 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.