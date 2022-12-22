Hakkari kırsalında antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçesi kırsalında antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, Yüksekova'daki İkiyakalar bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 antitank mayını ele geçirildi.

Merkez ilçe kırsalında icra edilen operasyonda ise kayalıkların arasına gizlenmiş 6'sı saat düzenekli, 8'i radyo frekans komutalı, biri boru içinde basma düzenekli, biri de çikolata kutusu içinde 16 el yapımı patlayıcı bulundu.

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