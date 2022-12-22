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Eski milli kayakçı, doğup büyüdüğü ilçede kendisi gibi şampiyonlar yetiştiriyor

AA

Eski milli kayakçı, doğup büyüdüğü ilçede kendisi gibi şampiyonlar yetiştiriyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde küçük yaşlarda ilgilenmeye başladığı kayakta ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılıp, birçok madalya alan eski milli sporcu beden eğitimi öğretmeni Rojbin Ören, gönüllü olarak kayaklı koşu takımı sporcularını yetiştiriyor.

Ağabeyi ve amcasının kayaktaki başarılarından etkilenerek 11 yaşında bu sporla ilgilenmeye başlayan 28 yaşındaki Ören, kendini geliştirerek 2006'da milli takıma yükseldi.

Kayaklı koşu, kuzey disiplini ve biatlonda Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katılarak önemli dereceler elde eden, 3 yıl Kayak Milli Takımı antrenörlüğü de yapan Ören, 2014'te Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra ilçedeki Gazi Ortaokuluna atandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor, Kültürel ve Sosyal Proje Koordinatörlüğü görevini de yürüten Ören, diğer antrenörlerle birlikte ortaokul öğrencilerinden oluşan kayaklı koşu takımındaki sporcuları şampiyonalara hazırlamaya başladı.

Dilimli Barajı yakınında bulunan köy yolundaki antrenmanlarda sporculara tecrübelerini aktaran, ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Ören, onların da başarılarıyla milli takım forması giyebilmeleri için çaba gösteriyor.


- "6 ayda Türkiye şampiyonu olan kızımız var"

Ören, AA muhabirine, ortaokuldaki öğrencileri gönüllü olarak altyapıya kazandırıp, şampiyonalara hazırladığını söyledi.

Amcası ve ağabeyi sayesinde kayak sporuyla ilgilenmeye başladığını anlatan Ören, "Kentte ilk kadın milli sporcu olarak kayağa devam ettim. Buranın rakımı çok yüksek. Sert koşullara sahip. Ben de bunu avantaja çevirip, kayakla ilgilendim. Kış, bende her zaman güzel bir heyecan ve serüven yaratmıştır." dedi.

Buz hokeyi ve atletizmle de ilgilendiğini, Erzurum Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı bünyesinde 2012'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3. olduklarını belirten Ören, şunları aktardı:

"2005'te kayağa başladım, bir yıl sonra milli sporcu oldum. 2013'e kadar Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde ettim. Balkan şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerim var. İtalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 6. oldum. Ardından kadın milli takım antrenörlüğü yaptım. Beden eğitimi öğretmeni olarak memleketime atandım. İlk tercihim olan yer burası. Şimdi de alt yapıdaki ortaokul sporcularını çalıştırıyorum. 6 ayda Türkiye şampiyonu olan kızımız var. Çeşitli dereceler alan öğrencilerimiz var. Bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Ailemden daha çok gördüğüm çocuklarla büyük bir bağım var. Çalışmalar zorlu geçiyor. Çünkü kayaklı koşu, yılın 12 ayı çalıştığımız bir spor. Dünyanın en zor 5 sporundan biri. Yaz, kış yarışıyoruz. Çocuklarla çalışmak muhteşem bir duygu. Bana mutluluk veriyor. Daha çok milli ve başarılı sporcu yetiştirmek için diğer antrenör arkadaşlarla beraber çaba sarf ediyoruz."


- Canan: "Yoğun antrenmanlar yapıyoruz"

Sporculardan Ecrin Şirin Canan, antrenmanların zorlu geçtiğini, en iyi şekilde şampiyonalara hazırlandıklarını aktardı.

Katıldığı şampiyonalarda dereceler elde ettiğini anlatan Canan, "Geçen yıl Türkiye Kayak Şampiyonası'nda birinci oldum. Rojbin Hoca bizim için çok farklı. Yoğun antrenman yapıyoruz ama bu sayede başarılı oluyoruz. Bize ablalık yapıyor. Çok iyi biri. Eski başarılarıyla bize büyük bir örnek oldu. Diğer antrenörlerimiz de çok ilgili. Hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.


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