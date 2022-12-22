Hakkari Valisi Akbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akbıyık, yarışmadaki üç kategorideki fotoğraflar için oy kullandı.



Akbıyık, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları", çevre-yaşam kategorisinde tercihi Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" foroğraflarını seçti.



Yarışmadaki fotoğrafların hepsinin seçilmeye değer olduğunu belirten Akbıyık, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Akbıyık, "Spor kategorisinde dünya şampiyonu olan Ampute Fubol Milli Takımımızı, haberde Filistin halkının yaşadığı zorluğu anlatan fotoğrafı, çevre-yaşam kategorisinde de Hakkari'de bulunan ve Van'da bakımı yapılırken çekilen ayı yavrusunun fotoğrafını seçtik. Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel." dedi.





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