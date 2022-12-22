Çukurca'da kadınlar el sanatları kursuna ilgi gösteriyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara ilgi gösteriyor.

Çukurca Kaymakamlığı destekleriyle ilçe merkezi ve köylerde bu yıl açılan kurslarda 1300 kursiyer eğitim görüyor.

Kadınlar kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden 106 kursta 1300 kursiyer faydalandığını söyledi.

Okuma yazma kurslarına önem verdiklerini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Kursiyere maddi anlamda destek sağlıyoruz. Çukurca'da kilim dokumacılığı önemli. Üretilen kilimler ulusal ve uluslararası alanda satılabiliyor. Biz de bu anlamda kilim kursları önemsiyoruz. Kilim kurslarımızın açılması için usta öğreticilerin talepleri var. Kurslara kadınlar ilgi gösteriyor."

Usta öğretici Sabriye Kanat ise az maliyetle daha çok ürün yaptıklarını belirtti.

Atıl malzemeleri kursta değerlendirdiklerini ifade eden Kanat, "Kadınlara sesleniyorum. Kurslarımıza gelin geri dönüşümleri değerlendirin. Burada kursiyerler üretilen ürünleri satarak gelir elde ediyor. Ayrıca desteklerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür ederiz." dedi.

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