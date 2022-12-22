Hakkari Eğitim-Bir-Sen Başkanı Gür, üyeleriyle buluştu

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HAKKARİ (AA) - Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, sendika üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gür, yaptığı konuşmada, sendika olarak Türkiye'deki en güçlü adreslerden biri olduklarını söyledi.

Türkiye ve Hakkari'de yetkili sendika olduklarını hatırlatan Gür, şöyle konuştu:

"Eğitim camiası olarak biz bir aileyiz. Birilerinin sorumluluk üstelenmesi bizim için ayrı bir değerdir. Bu büyük aile içinde neler yapabiliriz ve kendi değerlerimize nasıl güç katabiliriz. Bunun üzerine bir felsefe geliştirme amacıyla bir araya geldik. Sizler yetkili sendikaya güç katanlarsınız ve toplumun en güçlü örgütlememesine sahip insanlarsınız. Birbirimize güç kattıkça ilerleyeceğiz. Üyelerimizin hakkını, hukukunu aramak en öncelikli görevimizdir. Bu güzel organizasyonda emeği geçen ve davetimize katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz."



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