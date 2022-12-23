Şair Şükrü Erbaş, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beybun Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi ve imza programında Şair Şükrü Erbaş, öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, dil öğrenmenin önemine değindi.
Öğrencilik yıllarının iyi değerlendirilmesi ve kişisel gelişimin önemsenmesi gerektiğine vurgu yapan Pakiş, "Söz söyleyebilmek, hayal dünyamızda o kurguyu yapabilmek ve onu kelimelere dökebilmek değerlidir. Bunun da kendimizi geliştirmekle mümkün olacağını unutmayalım." dedi.
Anılarını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Erbaş, programda bazı şiirlerini okudu.
Beybun Sanat Topluluğunun şiir ve müzik dinletisinin ardından program, Erbaş'ın kitaplarını imzalamasıyla son buldu.
Programa üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.