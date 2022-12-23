Hakkari'de yuttukları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 172 kapsül haline getirerek yuttukları 1 kilo 183 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 20 Aralık'ta N.A ve H.A'nın yuttukları uyuşturucuyu kara yoluyla Van'a, oradan da İstanbul'a götürecekleri bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin yuttuğu 86'şar kapsülde, 1 kilo 183 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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