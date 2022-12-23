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Hakkari'de yuttukları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Hakkari'de yuttukları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 172 kapsül haline getirerek yuttukları 1 kilo 183 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 20 Aralık'ta N.A ve H.A'nın yuttukları uyuşturucuyu kara yoluyla Van'a, oradan da İstanbul'a götürecekleri bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin yuttuğu 86'şar kapsülde, 1 kilo 183 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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