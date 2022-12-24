Hakkari'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi şubesinin açılışı gerçekleştirildi.



Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Dağgöl Mahallesi'de hizmete giren marketin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin her köşesinde olduğu gibi Hakkari'de de Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin açılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Marketin hayırlı olması temennisinde bulunan Köroğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez de çiftçilerden aldıkları doğal ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Söz konusu marketin 81 ilde halkın hizmetinde olduğunu aktaran Söylemez, "Burada da bir marketle kalmayacağız. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin geçmişine baktığımızda çok eskilere dayanıyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk önce 500 market hedefi vardı. Sonra bin market hedefine çıktı. Şu an 1500'ün üzerindeki market sayılarımızla Türkiye'de artık hatırı sayılır bir noktadayız. Piyasa bize bakarak hareket ediyor." diye konuştu.

Katılımcılar, duanın ardından açılışı yapılan marketi gezerek ürünler hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.