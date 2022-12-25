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Hakkari'de koyunlarını otlatırken dağdan yuvarlanan besici öldü

AA

Hakkari'de koyunlarını otlatırken dağdan yuvarlanan besici öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de koyunlarını otlattığı sırada dağdan düşen besici, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Şakir Adıyaman, dengesini kaybederek dağdan aşağı yuvarlandı.

Koyunların köye başıboş dönmesi üzerine hayvanların otlatıldığı bölgeye giden köy sakinleri, Adıyaman'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Köylülerin yardımıyla ambulansa taşınan Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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