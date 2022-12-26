Hakkari'den öğrenci ve lisanslı sporculardan oluşan 30 kişi gezi için İstanbul'a uğurlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince, İçişleri Bakanlığının desteğiyle uygulanan "Ayasofya'yı Görmek, Çanakkale'yi Hissetmek İstiyorum Projesi" kapsamında 30 lisanslı sporcu ve üniversite öğrencisi İstanbul gezisine gönderildi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde kentte bir araya geldikten sonra dernek üyeleriyle Van'a giden 30 kişilik grup, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan 6 günlük gezi için İstanbul'a uğurlandı.



Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Dr. Hikmet Yaşar, dernek üyeleri, lisanslı sporcular ve üniversite öğrencilerinin İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları gezmesini amaçladıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Vali İdris Akbıyık ve Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür eden Yaşar, "Gençlerimiz her şeyin iyisine layık. Tarihi ve manevi yerleri gezmek, öğrenmek onların en doğal hakkı." ifadelerini kullandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.