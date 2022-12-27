Hakkari'de 74 okula basketbol potası, 54 okula tenis masası kazandırıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek Projesi" kapsamında, kent genelindeki 74 okulun bahçesine basketbol potası, 54 okula masa tenisi kazandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte eğitimin kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede 74 okulun bahçesine basketbol potası kuruldu, 54 okula da masa tenisi dağıtıldı.

Öğrenciler sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğü ve Vali İdris Akbıyık'ın himayesinde okulları güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, okullara ihtiyaçlarına göre farklı spor malzemesi desteğinde bulunacaklarını ifade etti.







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