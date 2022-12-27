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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de kütüphanelerdeki kitap sayısı yüzde 200 arttı

AA

Hakkari'de kütüphanelerdeki kitap sayısı yüzde 200 arttı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında okul bünyelerinde oluşturulan kütüphanelerdeki kitap sayısının bir yılda yüzde 200 arttığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 5'i geri dönüşümle kazanılan 367 kütüphane bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentte kütüphanesiz okulun kalmadığını, Hakkari'nin kitap ve kütüphane dostu bir kent haline geldiğini bildirdi.

"2021'de okullarımızda 110 bin kitap varken bugün 359 bin sayısına ulaştık. 2023'te de kitap sayımızı 500 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde kitap alımlarımız, kütüphanelere desteklerimiz sürüyor. Sayın Valimiz 65 bin kitap desteğinde bulundu." ifadelerini kullanan Gür, hayırseverlerden de okullara kitap desteğinde bulunmalarını beklediklerini belirtti.

Gür, gençlerin akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bunun için ekiplerle sürekli sahada olduklarını, okulları ziyaret ederek kütüphanelerin etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem verdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce liselerde "Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi"nin hayata geçirildiğini belirten Gür, "Kütüphanelerimizi satranç oynanacak, münazara yapılacak, internetten araştırma yapılabilecek alanlara dönüştürerek eğitimin kalbinin kütüphanelerimizde atmasını sağladık. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, süreci başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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