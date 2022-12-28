Hakkari'de ücretli öğretmen ders verdiği okulun bulunduğu köye atla gidiyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde yaşayan ücretli öğretmen Musa Tavşan, ders verdiği okulun bulunduğu yaklaşık 10 kilometre mesafedeki köye atla gidiyor.



Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 5 yıl önce mezun olan 29 yaşındaki Tavşan, önceki yıl kendi köyündeki okulda ücretli öğretmenlik yapmaya başladı.

Bu yıl ilçeye bağlı 68 öğrencisi bulunan Keçili Köyü İlk ve Ortaokuluna görevlendirilen Tavşan, 2. sınıftaki 5 öğrencisine ders verebilmek için atla yaklaşık 10 kilometre yolculuk yapıyor.

Zaman zaman karşılaştığı zorluklara aldırmayan Tavşan, ilk günler kendisini at sırtında gören köylüler, diğer öğretmenler ve öğrencilerinin şaşırdığını söyledi.



Atını bazen okul bahçesinin dış kapısına bazen de akrabalarının evinin bahçesine bağlayıp derse giren Tavşan, yaşadığı köy ile okulun bulunduğu köy arasında 15 kilometre mesafenin bulunduğunu anlattı.



Tavşan, "Kestirme yerleri kullanarak bu mesafeyi 10 kilometreye kadar düşürüyorum. Ders başlamadan önce köyden ata binerek okula geliyorum, akşam tekrar at ile dönüyorum. Okulda öğrencilerime kavuştuğumda tüm zorlukları unutuyorum. Burada öğrencilerime en iyi eğitimi vermeye çalışıyorum. Kar yağdığında ulaşımda sıkıntı olursa bir akrabamın evinde kalacağım. Zorlukları olduğu kadar zevkli yanları da var. Arabayla daha uzun sürüyor. Atla gelince bazı noktalarda kestirme yolları kullanıyorum. Okuldaki 9 öğretmenle, öğrencilerimizin vatana ve millete hayırlı bireyler olması için çaba sarf ediyoruz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Azad Şeker, öğretmenlerini çok sevdiklerini dile getirdi.





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