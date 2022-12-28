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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de aileler çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

AA

Hakkari'de aileler çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Aileler adına açıklama yapan Naime Kutlar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ı andı, ailesine başsağlığı diledi.

Proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen terör örgütü PKK ve uzantılarına destek verme oyununun artık son bulması gerektiğini belirten Kutlar, şöyle devam etti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz anneler, terör örgütlerinin elinden yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz. Terörü lanetliyoruz. Bütün terör örgütlerine sesleniyoruz, elinizden geleni ardınıza koymayın. Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyoruz, koynunuzda yılan besliyorsunuz, beslediğiniz yılan sizi de sokmaya başladı.

Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele, terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı oluyor. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt, Hakkari ve Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır."

Kutlar, evlatlarına kavuşan her aileyle sevindiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün burada, dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve mağdur edilmiş aileler olarak toplanmış bulunmaktayız. 39 haftadır haykırıyoruz ve haykırmaya devam ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Şunu bilin ki çocuklarımız kimsenin oyuncağı olmayacak, PKK ve yandaşları annelerin göz yaşlarında boğulacaktır."

Eylem sırasında HDP il binasındaki partililer, ailelerin sesini bastırmak için müzik açtı. Güvenlik önlemi alan polisler de ekip aracının üzerindeki hoparlörden "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çaldı.

Ailelere bazı şehit ve gazi yakınları da destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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