Hakkari'de 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 kilo 750 gram afyon sakızı ve 12 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.



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