Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği, Yüksekova'da çiftçilerle buluştu

HAKKARİ (AA) - Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Başkanı Canan Ceylan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Ceylan, dernek olarak "önce üret sonra tüket" sloganı ile Türkiye'deki tarımı hak ettiği yere, teknolojiye, çeşitliliğe ve sürekliliğe ulaştırma çabası içinde olduklarını söyledi.



Dernek olarak ülkedeki yapılanma organizasyonlarını 81 ilde tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize birçok konuda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tarımımızın sorun ve problemlerini tespit edip devlet ile özel sektör arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Atalarımız ekti ilk hasadı yaptı. Bugün atalarımızdan aldığımız bayrağı çok daha ileri seviyeye ulaştırmamız gerekiyor. Gıda, hayat kaynağıdır. İnsanlığın sürdürülebilir refahı için tarım çok önemli. Şimdiki ve gelecek nesillerin tarımsal ihtiyaçlarını karşılarken bölgelere özgü uygulama ve ekosisteme uygun entegre üretim yöntemleri ile doğal kaynakları koruyarak tarımımızı sistemli hale getirmemiz gerekiyor. "

Köylerden kentlere göçü engelleyip kentlerden köylere geri dönüşü sağlayacak ve özendirecek tedbirlerin alınmasının zaruri olduğunu belirten Ceylan, "Yüksekova'nın muhteşem doğası ile bölgesel ölçekte kalmış ürünlerinin ve lezzetlerinin bir an önce tüm Türkiye'ye tanıtılması gerekmektedir." dedi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Başkanı Perviz Geçirgen ise Yüksekova'nın hak ettiği gibi bir tarım şehri olması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Çiftçilerin sorun ve taleplerinin dinlendiği programa Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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