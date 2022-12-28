Hakkari'de gümrük kaçak sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ve malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda çeşitli noktalarda yürütülen çalışmalar sonucu 2 bin 555 paket kaçak sigara, 47 elektronik sigara, 26 viski ve 25 kilogram çay ele geçirildi.

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