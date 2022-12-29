Hakkari'de öğretmenlere "Kadın Destek Uygulaması" anlatıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli askerler, öğretmenlere Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ile Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri, 28 Kasım'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmenleri KADES hakkında bilgilendirdi.
Görevliler, öğretmenlere KADES'in nasıl indirildiği ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığı büroşürlerden dağıttı.