Çukurca'da ADEM'in yıl sonu sergisi açılhdı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.
İlçe Kaymakamlığı destekleriyle Aile Destek Merkezi'de (ADEM) 192 kadının ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Kadınlar katıldıkları kilim, nakış, giyim, kuaför, kreş, ebru ve deri kurslarında yaptıkları ürünler, katılımcılardan ilgi gördü.
Çukurca Halk Eğitimi Merkezi'ndeki sergiye, Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.