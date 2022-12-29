Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Hakkari'de konuştu:

HAKKARİ (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu kardeşliğimizi de kimsenin bozmasına fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.

Program ve açılışlara katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Destici, Selahattin Eyyubi Havalimanı çıkışında, kendisini davul zurnayla karşılayanlarla halay çekti.

İlçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Destici, "Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Alevi'si, Sunni'si hepimiz bir milletin evladıyız. Bunu kimsenin de bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Bugün burada da bunun bin nişanesini görmüş olduk." diye konuştu.

Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "Yüksekova buluşması ve katılım" programına katılan Destici, yaptığı konuşmada, bu bölgede devletin, milletin yüzlerce şehit verdiğini, binlerce insanın kaybedildiğini söyledi.

Tüm şehitlere rahmet dileyen, görevdeki güvenlik güçlerine selam gönderen Destici, şöyle devam etti:

"Bu devlet, bu ülke, bu millet o ailelerin, o güvenlik korucularımızın yani devletinin varlığının, ülkesinin bütünlüğünün, milletinin istiklalinin ve istikbalinin yanında duran hiçbir vatan evladını unutmaz, unutmayacak ve unutturmayacağız. Renklerimiz, ilmeklerimiz, nakışlarımız, etnik kökenlerimiz, mezhebi anlayışlarımız, memleketlerimiz, bölgelerimiz farklı ama hepimiz aynı kilimin desenleriyiz ve hepimiz aynı milletin evladıyız, hepimiz aynı dinin mensubuyuz, aynı kıbleye dönen, aynı secdeye baş koyan kardeşleriz. Bu kardeşliğimizi de kimsenin bozmasına fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

- "Bizim mücadele ettiğimiz terörle birlikte siyasi bölücülerdir"

Terör örgütlerinin kargaşa ortamında nasıl rantlar elde ettiğini ve nice hayatları zehir ettiğini en iyi bölge insanının bildiğini, ülke için en büyük tehlikelerden birinin siyasi bölücüler olduğunu bildiren Destici, şöyle konuştu:



"Mesele ideoloji değildir. İdeolojiler gelir, geçer. Bunlar ayrışma aracıdır. Bizim mücadele ettiğimiz terörle birlikte siyasi bölücülerdir. Allah'a hamdolsun. İnsanımız Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı ile bugüne kadar buna müsaade etmedi, bundan sonra da müsaade etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Bu salonu dolduran kardeşlerim bunun ispatıdır. Başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye'de yaşayan kardeşlerimize soruyorum. Kim 7-8 sene öncesine dönmek ister, kim huzursuzluk ister, kim ölüm ister, kim kan ister, kim gözyaşı ister? Ancak ve ancak Emperyalistlerin uşağı teröristler ister, Emperyalistler ister. Ne için ister Emperyalistler? Sömürmek için ister."

Ülkenin 40 yıldır terör belasıyla uğraştırıldığını hatırlatan Destici, "Bizi de terör ve terör örgütleri aracılığı ya da eliyle terbiye etmeye, hizaya getirmeye ve istediklerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama bu büyük Türk milleti Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Arap'ı, Laz'ı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bugüne kadar buna izin vermedi, bundan sonra da sizlerin desteğiyle asla ve kata izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, teröre rağmen Türkiye'nin giderek büyüyüp güçlendiğini, bütün mazlum coğrafyaların kurtuluş olarak Türkiye'yi gördüklerini vurguladı.

Barışın, güvenliğin olmadığı yerde mutluluk ve huzur olmayacağını belirten Destici, "Eğer bir yerde huzur ve mutluluk arıyorsan önce orada güven olacak, barış, kardeşlik olacak. İşte biz bunları savunuyoruz. Terör nedeniyle bölge insanı dahi bölgeye yatırım yapmak istemiyordu. Çünkü şantiyeleri basılıyordu, dağlarda hayvan sürülerini telef ediyorlardı, kaçırıyorlardı, ekinleri yakıyorlardı. Şimdi huzur, güven, barış var. Şimdi herkes rahatlıkla esnaflığını yapıyor. Şimdi herkes rahatlıkla dağlarda hayvan yetiştiriyor, tarımını, ticaretini yapıyor, enerji üretiyor, fabrikasını, dükkanını açıyor. Onun için biz bunu kalıcı hale getirmek zorundayız." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere enerji yatırımlarında ve diğer alanlarda büyük adımlar attığına işaret eden Destici, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azalacağını ifade etti.

- "(EYT) Hayırlı, mübarek olsun"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, artık sözü geçen ve başta Amerika olmak üzere küresel güçlere 'Ben varım' diyen bir ülke olduğunun altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Ne terör örgütü, ne terör örgütünün uzantıları asla ve kata sizin temsilcileriniz değildir. Biz onların yapısını biliyoruz, Meclis'teki milletvekillerini biliyoruz. Çoğunun bu milletin aslı astarıyla alakasının olmadığını biliyoruz. Dinimizle ilgilerinin olmadığını biliyoruz. Pek çoğunun ateist, inançsız ve Avrupa'nın kölesi ya da onun hizmetinde olduğunu da biliyoruz. Onların içindeki bazılarının Hınçak, Taşnak artıkları olduğunu da biliyoruz. Asla samimi değiller. Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi? Bizim inancımız, kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan, nasıl benim Müslüman, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanının temsilcisi olabilir. Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu? Halkımızın içinde talepleri olan kesimler var. Hükümetimiz, devletimiz, Cumhur İttifakı'mız bunları bir bir karşılıyor. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarının bu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanımıza ve emeği geçen herkese milyonlarca emeklilikte yaşa takılan kardeşim ve vatandaşım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı, mübarek olsun."

Partiye üye olanlara rozet taktıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde partisinin İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan Destici, partililerle bir araya geldi.

MÜSİAD Şubesi'ni, çarşı merkezinde esnafı, Kaymakam Ömer Çimşit'i ziyaret eden Destici, İpek Yolu'ndaki bir otelde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.









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