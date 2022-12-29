Hakkarili şehit uzman için mevlit okutuldu

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HAKKARİ (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu.

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları İl Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari Temsilciliği tarafından Merkez Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, yaptığı açıklamada, yaşanan terör olaylarında canını hiçe sayarak şehit olan asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaşları unutmadıklarını söyledi.

Vatan için canlarını ortaya koyduklarını ifade eden Beyter, "Biz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız da. İnşallah ça programımız, şehit düşen kahramanlarımızın ruhlarına ulaşmıştır. Allah kahramanlarımızın yakınlarına ve ailelerine sabırlar versin." dedi.

Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şehidin ailesi, asker ve vatandaşlar katıldı.

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