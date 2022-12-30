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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Hakkari'de konuştu:

AA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Hakkari'de konuştu:

HAKKARİ (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kim hak arama mücadelesi adı altında teröre ve şiddete baş vuruyorsa, devletin varlığına göz dikiyorsa, ülkenin bütünlüğünü parçalamaya yeltendiyse, milletin arasına nifak sokarak milleti bölmeye çalışıyorsa biz buna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz." dedi.

Hakkari'deki programları kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde güvenlik güçleriyle kahvaltıda bir araya gelen Destici, devletin ve ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbali ve istiklalinin herkese emanet edildiğini söyledi.

Destici, bölgenin şartlarını bildiklerini, yıllar öncesine göre yatırım ve yollar konusunda, her anlamda çok büyük farkların olduğunu dile getirdi. Daha da önemlisi güven ortamının inşa edilmiş olmasının, bunun sonucunda huzurun, barışın ve birliğin gelmesinin çok kıymetli olduğunu aktaran Destici, "Bunun mimarları da sizlersiniz. Özel harekat polisimiz, askerimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımızla birlikte canlarını vererek böyle huzur ve güven içinde yaşamamızı temin etmeye vesile oldular. Tüm güvenlik güçlerimizin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun. Devletimiz her daim sizinle, milletinin her bir ferdiyle birliktedir." diye konuştu.

Daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret eden, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Destici, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Ulu Cami'de cuma namazı kılan Destici, gazetecilere, her zaman bölge insanının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktardı.

Esnafla, vatandaşlarla güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Destici, "EYT çıktı. Tüm Türkiye'de bir memnuniyet var ama bu bölgede bazı vatandaşlarımız maalesef EYT'den faydalanacak kadar sigortalılık sürelerini yaşları geçmiş olmasına rağmen tamamlayamamışlar. İnşallah bunlar için de ileride yeni bir düzenleme getirilebilir. Çünkü bu bölgenin geçmiş yıllarda hangi şartları yaşadığını, buradaki insanların hangi bedelleri ödemek zorunda kaldığını çok iyi biliyoruz." dedi.

- "Burada herkes birinci sınıf vatandaştır"

Bölgeye huzur ve güven ortamının geldiğini, devletin teröristlere darbe indirirken aynı zamanda tüm vatandaşlara şefkat elini uzattığını anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Altyapıdan üstyapıya kadar Hakkari, Yüksekova büyük bir değişim göstermiş. Özellikle yollar. Açılan ve açılacak tüneller. Bu ticareti de canlandırmış. Bundan sonra daha canlı olacak diye düşünüyoruz. Bölgenin en önemli meselesi, iki günlük ziyaretimizde de bunları gördük ki istihdam. Sadece Hakkari'ye has değil. Bölgenin genelinde işsizlik bir problem olarak devam ediyor. Geçmiş yıllara oranla azalmış olmasına rağmen hala alınması gereken mesafeler var."

Venedik ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının ortada olduğunu, bütün dünyada terör ve şiddetin kırmızı çizgi olduğuna vurgu yapan Destici, şunları kaydetti:

"Hiç kimse terör ve şiddet yoluyla hak aradığını iddia edemez. Kim hak arama mücadelesi adı altında teröre ve şiddete baş vuruyorsa, devletin varlığına göz dikiyorsa, ülkenin bütünlüğünü parçalamaya yeltendiyse, milletin arasına nifak sokarak milleti bölmeye çalışıyorsa biz buna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Biz derken kimi kastediyorum, Hakkarili, Yüksekovalı kardeşimle birlikte söylüyorum. Sivaslı, Kayserili, Ankaralı, Ağrılı, Edirneli yani hepimiz. İster Kürt olsun ister Türkmen ister Çerkez, Boşnak ister Arap olsun hepsi bu milletin bir ferdidir. Hep birlikte buna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Biz Alparslan'ın arkasında saf tutarak Anadolu'yu kendine yurt yapan bir milletiz. O ordunun içinde Kürtler de Türkler de vardı."

Aynı kıbleye dönüp aynı secdeye baş koyan bir millet olduklarını, bu birlikteliğin bozulmasına izin vermeyeceklerini aktaran Destici, kentin dağları, ovaları ve turistik değerleriyle ünlü bir şehir olduğunu aktardı. Bu değerlerin turizme kazandırılması, sporculuğun, tarım ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"2023 yılının başta ülkemiz, insanımız, bölge halkımız olmak üzere tüm Türk ve İslam coğrafyasına, tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bölgenin huzura kavuşması için mücadele eden askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Başta Hakkarili kardeşlerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı da saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, yeni yıllarını tebrik ediyorum."

Destici, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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