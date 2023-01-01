Hakkari Valisi Akbıyık, yeni yıla üs bölgesindeki güvenlik güçleriyle girdi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni yıla üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle girdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde bir araya geldiği güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Akbıyık'ın ziyareti sırasında telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Ardından Şine ve Depin yol kontrol noktalarını ziyaret eden Akbıyık, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Akbıyık'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

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