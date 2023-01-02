Hakkari'de ihtiyaç sahibi aileye beyaz eşya yardımı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince, Karşıyaka Mahallesi'nde özel gereksinimli çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileya beyaz eşya yardımında bulunuldu.
Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü hayırseverlerin desteği ile ailenin beyaz eşya desteğini karşıladıklarını belirtti.
Özel gereksinimli çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere desteklerinin devam edeceğini aktaran Aydoğdu, "Gençlik ve Engelliler Derneği olarak her daim engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve önlerindeki tüm engellerle mücadele etmek için köprü olacağız. Bize destek veren tüm değerli hayırseverlerimize teşekkür ederim. Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir." ifadelerini kullandı.
5 çocuk annesi Aynur Yüce de derneğe ve hayırseverlere destekleri için teşekkür etti.