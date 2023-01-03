Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ünlüsoy, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oy kullandı.



Çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un çektiği "Beslenme saati" fotoğrafına oy veren Ünlüsoy, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", haber kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını tercih etti.

Başsavcı Ünlüsoy, yarışmadaki tüm karelerin birbirinden güzel olduğunu, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, tüm muhabirleri tebrik etti.

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