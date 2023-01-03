Vali Akbıyık, Avrupa'dan dönen ve bilgi yarışmasında ikinci olan öğrencileri kabul etti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda Türkiye ikincisi olan Yüksekova Anadolu Lisesi ile Erasmus Plus projeleri kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj görüp işbaşı gözlem faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenleri kabul etti.

Akbıyık, makamında bir araya geldiği öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, başarılarının devamını diledi.

Geziden dönen öğrencilere kitap hediye eden Akbıyık, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de tablet verdi.

Kentin eğitimde kabuğunu kırdığını belirten Akbıyık, öğrencilerin Avrupa ülkelerinde eğitim amaçlı ziyaretler yaptıklarını, bu gezinin kendileri için iyi tecrübe olduğunu, bu yıl da öğrenci göndermeye devam edeceklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de geçen yıl okul eğitimi ve mesleki eğitim akreditasyonları kapsamında, toplamda 300 öğrenci ve öğretmenin Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj ve işbaşı gözlem faaliyetine katıldığını belirterek, bu çalışmaların kentte eğitimin kalitesini artırdığını aktardı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Şube ve okul müdürleri de hazır bulundu.





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