Vali Akbıyık, Avrupa'dan dönen ve bilgi yarışmasında ikinci olan öğrencileri kabul etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık, Avrupa'dan dönen ve bilgi yarışmasında ikinci olan öğrencileri kabul etti

AA

Vali Akbıyık, Avrupa'dan dönen ve bilgi yarışmasında ikinci olan öğrencileri kabul etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları"nda Türkiye ikincisi olan Yüksekova Anadolu Lisesi ile Erasmus Plus projeleri kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj görüp işbaşı gözlem faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenleri kabul etti.

Akbıyık, makamında bir araya geldiği öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, başarılarının devamını diledi.

Geziden dönen öğrencilere kitap hediye eden Akbıyık, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de tablet verdi.

Kentin eğitimde kabuğunu kırdığını belirten Akbıyık, öğrencilerin Avrupa ülkelerinde eğitim amaçlı ziyaretler yaptıklarını, bu gezinin kendileri için iyi tecrübe olduğunu, bu yıl da öğrenci göndermeye devam edeceklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de geçen yıl okul eğitimi ve mesleki eğitim akreditasyonları kapsamında, toplamda 300 öğrenci ve öğretmenin Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj ve işbaşı gözlem faaliyetine katıldığını belirterek, bu çalışmaların kentte eğitimin kalitesini artırdığını aktardı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Şube ve okul müdürleri de hazır bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy, AA'nın "Yılın ...
Hakkari'de ihtiyaç sahibi aileye beyaz eşya yardımı
YEREL HABERLER Hakkari'de ihtiyaç sahibi aileye beyaz eşya yardımı
(Görüntülü) ZAP SUYU KENARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK, 3 GÜN SONRA BOTLA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZAP SUYU KENARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK, 3 ...
Zap Suyu kenarında mahsur kalan köpek, 3 gün sonra botla kurtarıldı
YEREL HABERLER Zap Suyu kenarında mahsur kalan köpek, 3 gün sonra ...
Hakkari'de, arazide 25 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de, arazide 25 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 25 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 25 kilogram eroin ...
Hakkari'de Zap Suyu'nun karşı tarafında mahsur kalan köpek botla kurtarıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de Zap Suyu'nun karşı tarafında mahsur kalan ...
(Görüntülü) HAKKARİ - ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ, ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ - ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ, ...
Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu
Hakkari Valisi Akbıyık, yeni yıla üs bölgesindeki güvenlik güçleriyle girdi
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık, yeni yıla üs bölgesindeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.