Hakkari'de matematik seferberliğiyle öğrencilerin başarısı artırılıyor

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HAKKARİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi sevmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği matematik seferberliği Hakkari'de karşılığını vermeye başladı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Matematik Dijital Eğitim Platformu"ndaki öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan konu anlatım videoları, animasyon ve etkileşimli içerikler matematiğin daha kolay öğrenilmesine katkı sağladı.

Platformun tanıtılması çalışmaları çerçevesinde kentteki 65 öğretmene eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrencilerin matematik önyargısını kırmak amacıyla etkili bir çalışmanın başlatıldığını belirtti.

Başlatılan yeni yaklaşım ve tekniklerle materyal geliştirme ve öğretmen eğitimleriyle öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutumlar kazanmaya başladığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Matematik seferberliği kapsamında okullarda matematik koridorları kurulmaya başlandı. Bugün de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulumuz bu kapsamda farklı ve başarılı bir çalışmaya imza attı. Okullarında, sınıflararası matematik yarışması düzenlediler. Görüyoruz ki farklı yaklaşımlar içinde uygulanan bu yeni modeller, öğretmenlerimizin de ufkunu geliştiriyor. Bu da ders verimliliğine oldukça önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda, günlük hayatla ilişkili hale getirebilmek üzere başlatılan bu çalışmalarda öğretmenlerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, matematiği severek, günlük hayatlarında kullanabilen, analitik düşünerek yeni fikirler oluşturabilen bireyler olarak eğlenceli bir şekilde yeni teknikler öğreniyorlar."

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