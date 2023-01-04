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Hakkarigücü'nün Afrikalı kadın futbolcuları misafir oldukları evlerde yörenin kültürünü öğreniyor

AA

Hakkarigücü'nün Afrikalı kadın futbolcuları misafir oldukları evlerde yörenin kültürünü öğreniyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücüspor bünyesinde top koşturan Afrikalı futbolcuları evlerinde misafir eden Hakkarililer, futbolculara hem yöresel yemeklerden ikram ediyor hem de kültürlerini tanıtıyorlar.

Gösterdiği başarılı performansla ligin ilk yarısını 14 puanla namağlup 3'üncü sırada bitiren Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Afrikalı futbolcuları, takımın başarılı sonuçlar almasında büyük pay sahibi oldu.

İki yıl önce transfer edilen Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ve Zambiyalı forvet Misozi Zulu ile geçen sezon takıma katılan Zambiyalı orta saha oyuncusu Margeret Belemu, Ganalı forvet Petience Peterson Konduk, Kenyalı stoper Vivian Nasaka Makokoha ve Nijeryalı kaleci Tochukwu Oluheni, sahadaki mücadeleleri ve saha dışındaki sempatik tavırlarıyla taraftarların yanı sıra yöre halkının da sevgisini kazandı.

Kent sakinleri, ülkelerindeki sıcak havaya rağmen bölgenin dondurucu soğuğuna ayak uydurarak takımın başarısı için top koşturan futbolcuları bağrına bastı. Yörenin gelenek ve göreneklerini öğrenmeye çalışan Afrikalı futbolcularla yakından ilgilenen Hakkarililer, sevgiyle yaklaştıkları futbolcuları evlerinde misafir ederek kendilerini yalnız hissetmemelerini sağladı.

Ağırladıkları futbolculara yöreye özgü yemekleri ikram eden, kültürleri hakkında bilgiler aktaran Hakkarililer, takımdaki diğer futbolcuların yardımı ve telefonlarındaki çeviri programları aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyor.

Futbolcuları evinde ağırlayan takım kaptanı Hatice Yaşar'ın babası İsmail Yaşar, futbolcuları misafir etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yaşar, futbolcularla birlikte yemek yiyip sohbet ettiklerini belirterek, "Hepsi de neşeli. Hepsini kızım gibi seviyorum. Onlar da Hakkari'yi çok seviyor. Sevmeseler burada kalmazlardı. Futbolcular birbirlerine çok bağlı. Artık birbirimizi tanıyoruz. Takım da başarıyla yoluna devam ediyor. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar." dedi.

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur da futbolcular arasında güzel birliktelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Futbolcular genellikle beraber hareket ediyorlar. Güzel bir ortamları var. Takımın durumu da iyi. İkinci devreye daha iyi başlamak istiyoruz. Birlik, beraberliğimizi koruyarak başarıya odaklandık. Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Bu ligde final oynamak istiyoruz. Takımda şu ana o hava var. Yabancı futbolcularımız da buraya alıştı. Burayı çok seviyorlar. Kızlarımız onları sürekli evlerine davet ediyorlar. Onlardan memnunuz. Futbolcuları bir araya getirerek, ülkemizin ve yöremizin kültürünü tanımalarını sağlıyoruz. Bugün de yöresel yemeklerimizle buluştular."

Zambiyalı Zulu da kenti sevdiğini ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

Hakkari'nin yemeklerinin çok güzel olduğunu anlatan Zulu, "İnsanlar çok iyi. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bizi evlere davet ediyorlar. Herkes çok ilgili. Geçenlerde arkadaşlarla düğüne gittik. Halay çektik. Çok güzeldi. Halayı da öğrendik. Buradaki halk bizi çok destekliyor. Bize inanmaya devam ediyorlar. Bizim bu desteğe ihtiyacımız var. Daha iyi sonuçlar alacağız. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Takımımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belem ise kentte havanın soğuk olduğunu anlatarak, "Burayı sevdik. Yemeklerini çok beğendik. Desteklerinden dolayı kent sakinlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Ganalı Konduk da kendilerini ağırlayan ev sahibine teşekkür ederek, "Hakkari'yi çok sevdim. Bizi yemeğe davet ettiler. Güzel bir ortam oldu. Her şey çok güzel. Burası soğuk ama güzel. Burada çok mutluyum. Bizim kültürümüz ile buranın kültürü çok farklı. Burası zengin bir kültüre sahip." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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