Hakkari'de köy yollarında onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Özel İdaresi, Çukurca ilçesi Kayalık köyü Meşeli mezrasında başlatılan yol onarım, genişletme ve stabilize çalışmalarını tamamladı.

İl özel İdaresi, vatandaşların daha rahat koşullarda ulaşımının sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşeli mezrasında başlatılan yol onarım, genişletme ve stabilize çalışmaları tamamlandı.

Köy Muhtarı Hasan Kaçmaz, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yolun açıldığını söyledi.

Vatandaşların ulaşımını daha kolay sağladığını ifade eden Kaçmaz, "Başta Valimiz İdris Akbıyık ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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