Hakkari'de kadın usta öğreticiler köy okulundaki öğrencilerin saçını tıraş etti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan güzellik ve saç bakım hizmetleri kursunun 7 kadın usta öğreticisi, köy okulundaki erkek öğrencilerin saçını tıraş etti, kız öğrencilerin saçlarının bakımını yaptı.

Müdürlük bünyesindeki kursta görevli usta öğreticiler, Dedeler Köyü Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Usta öğreticiler, köyde tıraş imkanı olmayan erkek öğrencilerin saçlarını kesti, kız öğrencilerin de saç bakımını yaptı.

Usta Öğretici Emine Selen, köyde tıraş olma imkanı olmayan öğrencileri ücretsiz tıraş ettiklerini belirterek, "İlk kez bir erkek çocuğun saç tıraşını yaptım. Çocukların yüzündeki o mutluluk beni de çok mutlu etti." dedi.



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