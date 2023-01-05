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Hakkari'de "Matematiğin Tarihsel Gelişimi" tiyatrosu sahnelendi

AA

Hakkari'de "Matematiğin Tarihsel Gelişimi" tiyatrosu sahnelendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de matematik seferberliği kapsamında bir okulda öğrencilerin matematiğe bakış açısını geliştirmek amacıyla "Matematiğin Tarihsel Gelişimi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen, matematik dersinin günlük yaşam becerilerine uyarlanarak hem öğreniminin kolaylaştırılması hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerinin sağlanması hedeflenen proje kapsamında kentteki okullarda etkinlikler gerçekleştiriliyor.

23 Nisan İlk ve Ortaokulunda da bu çerçevede tiyatro oyunu sahnelenerek matematik dersinin önemine vurgu yapıldı.

Oyunu izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentte matematik seferberliği kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması ve içselleştirmesi amacıyla tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade eden Gür, şunları aktardı:

"Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan bu yeni tekniklerin, öğrencilerimizdeki olumlu yansımalarını görüyorum. Çocukların önyargılarını kıran, korkulduğu için uzak durulan sayılar ve işlemleri, müziğin ve tiyatronun evrensel potasında eritip oyunlaştırarak eğlenceli hale getiren öğretmenlerimizi ve etkinlikte rol alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Yakup Sevmiş de Pisagor'un hayatını canlandırarak eğlenceli bir çalışma gerçekleştirdiklerini, çoçukların matematiğe ilgilerinin arttığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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