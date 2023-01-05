Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Pakiş, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Mustafa Yıldız'ın çektiği "Yüzücü", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy veren Pakiş, haber kategorisinde ise Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" karesini seçti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Pakiş, tüm muhabirleri tebrik etti.





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