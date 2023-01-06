Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" adlı fotoğrafına oy veren Pınar, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafını tercih etti.

Pınar, çevre-yaşam kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesini seçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.