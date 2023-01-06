Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Pınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" adlı fotoğrafına oy veren Pınar, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafını tercih etti.
Pınar, çevre-yaşam kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesini seçti.