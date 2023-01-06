Şemdinli'de öğretmenler akıllı tahta ile öğrencilerine matematiği sevdiriyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğretmenler öğrencilere matematik dersini sevdirmek için yoğun caba sarf ediyor.

Sabri Özel Ortaokulunda görev yapan üç kadın öğretmen, öğrencilerin matematik dersine ilgilisini arttırmaya çalışıyor.

Çarpma, bölme, toplama, çıkarma gibi işlemleri akıllı tahtadan açtıkları oyunlarla sevdirmeye öğretmenler, bu yolla öğrencilerini hem eğlendiriyor hem de matematiği daha iyi kavramalarını sağlıyor.

Matematik öğretmeni Kübra Yiğit, matematik dersini kolaylaştırmak için farklı metotlar geliştirdiklerini söyledi.

Yiğit, "Matematik dersimizi akıllı tahta ile işliyoruz. Öğrencilerimiz akıllı tahtada oyun oynadığı zaman matematiği daha çok seviyorlar. Çocukların çalışma azmini daha çok artırmış oluyoruz." dedi.

Matematik Öğretmeni Rumeysa Kasa da "Matematik dersi öğrenciler için zor gözükse de dersi farklı kodlayarak ya da hikayeleştirerek de anlatabiliriz. Bu yöntemlerle öğrencilerimize dersi sevdirebiliriz. Okulda akıllı tahtaları kullanarak öğrencilerimize matematik dersini oyunlarla öğretiyoruz ve böylece öğrenciler hem eğleniyor hem de dersi daha iyi anlıyorlar." şeklinde konuştu.













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