Hakkari'de kadın futbolculardan VEDAŞ İl Müdürü Eroğuz'a ziyaret

HAKKARİ (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücüspor takımı oyuncuları, VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz'u ziyaret etti.
Eroğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, futbolculara başarı diledi.
Kadın futbol takımının kentteki önemine değinen Eroğuz, takıma destek olunması çağrısında bulundu.
Kenti temsil etme konusunda takımın iyi yerde olduğunu belirten Eroğuz, şunları kaydetti:
"Gönül isterdi ki Hakkari'yi temsil eden farklı spor branşlarında takımlar da olsaydı. Hakkarigücüspor, kentin tanıtımına çok katkı sağlıyor. İsteriz ki takım bazı maçlarını Yüksekova'da, Çukurca'da ve Şemdinli'de de oynasın. Gençlerimiz için örnek olacak. Biz her zaman olduğu gibi kurum olarak takımın yanında yer aldık, bundan sonrada yer alacağız."
Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur da Eroğuz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.