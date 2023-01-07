Hakkari'de şarampole devrilen araçtaki 4 sporcu ve antrenör yaralandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen kickboks antrenörünün idaresindeki 06 CBV 378 plakalı hafif ticari araç, Narlı köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 4 sporcu, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından hastaneye giden Kaymakam Hasan Kurt, ziyaret ettiği yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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