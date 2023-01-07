Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden polislerin yeni yılını kutlayan Konyalı öğrencilere hediye

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü, gönderdikleri kartlarla güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Konya'daki öğrencileri, gönderdiği hediyelerle mutlu etti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, yeni yılda duygularını yazdıkları kartları kentte görev yapan polislere gönderen Ilgın Atatürk İlkokulu öğrencilerinin duyarlı davranışını karşılıksız bırakmadı.

Öğrenciler için hazırlanan hediye paketlerini okula gönderen Emniyet Müdürlüğü, hediyeleri teslim edilen öğrencilere hazırlanan videoyla teşekkür etti.

Videoda açıklamasına yer verilen İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, şunları kaydetti:



"Türk milletinin geleceğinin teminatı siz değerli çocuklarımız. Konya Ilgın Atatürk İlkokulu 1-B sınıfı öğrencilerinin, Türkiye'nin en zorlu coğrafyasında görev yapan Hakkari polisinin, yani bizlerin yeni yılımızı kutladığı kartları elimize ulaştı. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandık. Gözlerinizden öpüyor, yeni yılınızı biz de en içten dileklerimizle kutluyoruz. Atalarımızdan emanet aldığımız bu cennet vatanı daha huzurlu daha güvenli bir şekilde sizlere bırakacağımızdan emin olun. Sizler de çok çalışarak Türk milletinin parlak geleceği olacaksınız. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız."



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